Baden-Württemberg: 24.000 Menschen ohne Strom – was war der Grund?

1 Im Rhein-Neckar-Kreis ist am Freitag der Strom ausgefallen (Symbolbild). Foto: Roberto Pfeil/dpa/Roberto Pfeil

Am späten Freitagabend gehen im Rhein-Neckar-Kreis die Lichter aus. Welche Gebiete betroffen waren und was die Ursache für den Stromausfall war.











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In Schwetzingen und Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind etwa 24.000 Menschen von einem großflächigen Stromausfall betroffen gewesen. Ursache soll ein technischer Defekt im Schwetzinger Umspannwerk gewesen sein, teilte die Polizei mit. Der Strom fiel am späten Freitagabend aus. Nach Angaben der Polizei konnte der Netzbetreiber die Stromversorgung am frühen Samstagmorgen um 03.45 Uhr wiederherstellen.