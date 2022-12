1 Am 1. März soll das Jugendticket im Südwesten eingeführt werden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

In Baden-Württemberg stehen 2023 wieder viele wichtige Themen auf der Agenda. Unter anderem wird in einer Stadt ein neuer Oberbürgermeister gewählt, im Frühling soll das Jugendticket im Südwesten eingeführt werden. Eine Übersicht.















2023 verspricht im Südwesten ein spannendes Jahr zu werden. So sucht beispielsweise Mannheim ein neues Stadtoberhaupt und das Freiburger Erzbistum im Missbrauchskandal der Kirche nach wie vor nach Antworten. Zum Jahresbeginn sind nach der Coronazwangspause wieder Narrensprünge und Straßenumzüge geplant. Eine Übersicht zu den Themen, die im kommenden Jahr wichtig werden.

Fasnet

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie soll es sie in gewohnter Manier geben: die schwäbisch-allemannische Fasnet. Narrensprünge, Straßenumzüge, Bälle und Partys sind nach der coronabedingten Zwangspause überall im Ländle wieder geplant. Die Narrenzünfte hoffen für 2023 wieder auf ein feucht-fröhliches Miteinander.

Auch für Politiker wirds in dieser Saison dann wieder „ernst“. Die „Goldene Narrenschelle“ geht im Februar an Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Den oberschwäbischen Fasnetspreis „Goldene Saublodr“ bekommt im Januar Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU). Welcher prominente Politiker vor das Stockacher Narrengericht muss, wird am Dreikönigstag bekanntgegeben.

Jugendticket

Lange wurde darum gerungen, nun soll es endlich kommen: Am 1. März will die baden-württembergische Landesregierung das Jugendticket einführen. Alle Busse und Regionalbahnen im Land stehen jungen Menschen dann für einen Euro am Tag zur Verfügung.

Anspruch auf das 365-Euro-Jahresticket haben etwa Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende und Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr - solange sie nicht älter als 27 Jahre sind. Kinder und Jugendliche dürfen den öffentlichen Nahverkehr bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres vergünstigt nutzen. Das Ticket gilt für alle Verkehrsverbünde im Südwesten. Ausgenommen ist der Fernverkehr.

Missbrauchsgutachten

Im April soll das schon länger angekündigte Missbrauchsgutachten für das Erzbistum Freiburg kommen. Noch gibt es keinen konkreten Termin dafür. Der frühere Freiburger Erzbischof und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, hatte Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauchsvorwürfen eingestanden. Das Gutachten sollte ursprünglich bereits im Oktober 2022 veröffentlicht werden.

Bundesgartenschau

Die Bundesgartenschau (Buga) ist 2023 zu Gast in Mannheim. Am 14. April startet die große Ausstellung für Garten- und Pflanzenfans. Die Ausrichter rechnen bis zum Abschluss am 8. Oktober etwa mit 2,1 Millionen Besuchern. Die Kosten für die Buga werden auf 40 Millionen Euro geschätzt. Auf der Agenda stehen Themen wie Nachhaltigkeit, Klima, Umwelt, Energie und Nahrungsmittelsicherung. Aber auch zahlreiche Blumen und Gartenlandschaften werden im Mittelpunkt stehen.

Atomkraftwerk Neckarwestheim 2

Eigentlich sollte das Atomkraftwerk Neckarwestheim 2 schon am 31. Dezember vom Netz gehen, doch wegen der angespannten Energieversorgung wird es bis ins Frühjahr weiterbetrieben. Das neue Stilllegungsdatum ist der 15. April. Atomkraftgegner hatten Mitte Dezember vor Gericht versucht, eine sofortige Stilllegung zu erreichen. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim wies die Klage jedoch zurück.

Im Block 1 Neckarwestheim hatte die Stromproduktion schon im Jahr 2011 geendet, nachdem die Bundesregierung infolge der Nuklearkatastrophe von Fukushima den Atomausstieg in Deutschland beschlossen hatte. Block 1 war 1976 in Betrieb gegangen, Block 2 erst 13 Jahre später.

OB-Wahl

In Mannheim wird am 18. Juni ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Der amtierende Rathauschef Peter Kurz (SPD) hat angekündigt, nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren zu wollen. Der gebürtige Mannheimer war 1999 als Bürgermeister für Bildung, Kultur und Sport ins Rathaus gezogen, wurde 2007 zum Oberbürgermeister gewählt und 2015 im Amt bestätigt. Die SPD Mannheim will am 20. Januar bei einem Kreisparteitag über einen neuen Kandidaten entscheiden. In der mit 320 000 Einwohnern zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs ist die OB-Nachfolge damit noch ziemlich offen.

Jubiläum

Am 19. November wird die Verfassung von Baden-Württemberg 70 Jahre alt. Sie trat an diesem Datum 1953 in Kraft und verlieh dem Bundesland damit auch seinen offiziellen Namen. Die Verfassung bestimmt die Spielregeln für die Demokratie. Sie wurde von der Landesversammlung mit einer Mehrheit angenommen und mit einem großen Staatsakt gefeiert. Das Land Baden-Württemberg wurde bereits ein Jahr zuvor gegründet, am 25. April 1952.

„Wetten, dass..?“

Zum zweiten Mal in Folge gastiert eine der beliebtesten TV-Sendungen Deutschlands in Baden-Württemberg. Die dritte und vielleicht letzte Ausgabe des ZDF-Revivals von „Wetten, dass..?“ wird am 25. November von Offenburg aus gesendet. Wen Showmaster Thomas Gottschalk (72) dann begrüßt, ist noch nicht bekannt. In diesem Jahr kam die Sendung aus Friedrichshafen am Bodensee. Mehr als zehn Millionen Menschen verfolgten das TV-Spektakel vor dem Fernseher. Das ZDF hatte den TV-Klassiker mit Promis, Wetten und Co-Moderatorin Michelle Hunziker 2021 in Nürnberg wiederbelebt.