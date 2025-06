Baden-Württemberg: 17-Jähriger durch Stromschlag auf Güterwaggon schwer verletzt

1 Ein Jugendlicher ist beim Klettern auf einen abgestellten Güterwaggon lebensgefährlich verletzt worden (Symbolfoto). Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Julian Stratenschulte

Ein Jugendlicher ist beim Klettern auf einen abgestellten Güterwaggon in Baden-Württemberg lebensgefährlich verletzt worden. Der 17-Jährige erlitt einen Stromschlag.











Link kopiert



Ein Jugendlicher ist beim Klettern auf einen abgestellten Güterwaggon in Baden-Württemberg lebensgefährlich verletzt worden. Der 17-Jährige erlitt einen Stromschlag und stürzte in den Gleisbereich, wie die Bundespolizei in Weil am Rhein am Dienstag mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Nacht zum Sonntag an einem Bahnhof in Villingen-Schwenningen.