Baden-Württemberg: 150 Politiker handeln Koalitionsvertrag für Grün-Schwarz aus

Der Tagungsort und die Namen der Unterhändler verraten einiges über die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg. Eine Analyse zum Auftakt der Verhandlungen.
„Wenn’s ums Geld geht – Sparkasse!“ Vielleicht haben sich die Bündnispartner in spe ja von dem alten Werbespruch leiten lassen und ihre Koalitionsverhandlungen deshalb in die Sparkassenakademie verlegt. Ums Geld geht es in der Politik schließlich immer. Dass das besonders gilt, wenn das Staatsgeld wegen der schwierigen Wirtschaftslage knapp ist und die bei der Sondierung entwickelte „Roadmap“ auf dem Verhandlungsweg in ein Regierungsprogramm für die ganze Legislaturperiode verwandelt werden muss, liegt auf der Hand.