Das Becken vor der Schwabenlandhalle ist für eine sommerliche Abkühlung nicht geeignet. Im Wasser fehlt zudem eine Desinfektion gegen Bakterien und Viren.
Es waren Szenen der Freude und Begeisterung, als in den vergangenen Tagen bei um die 35 Grad Celsius mehr als 20 Kinder durchs kühlende Wasser des Bassins vor der Schwabenlandhalle wateten, sich gegenseitig anspritzten und herumplanschten, während ihre Mütter und einige wenige Väter das Treiben vom Beckenrand aus beobachteten, die Füße ins Wasser hängend.