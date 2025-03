Baden in Stuttgart: Alle drei Stuttgarter Mineralbäder haben zu – das ist der Grund

Stuttgart-Mitte Bestohlen und geschlagen – Polizei sucht Zeugen

Ein 34-Jähriger hält in der Nacht zum Freitag in Stuttgart-Mitte seine Geldbörse in der Hand, als ein Unbekannter sie ihm plötzlich aus der Hand reißt. Der Bestohlene fordert den Geldbeutel zurück und wird daraufhin attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.