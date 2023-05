14 Das Bikini-Oberteil dürfen Frauen in immer mehr Städten zu Hause lassen. (Symbolbild) Foto: imago//Sascha Steinach

Ohne Bikini-Oberteil ins Schwimmbad? Das wird Frauen in immer mehr Schwimmbädern in Deutschland gestattet. Zuletzt schaffte es deshalb auch Freudenstadt im Schwarzwald in die Schlagzeilen: Im März stimmte der Gemeinderat für „oben ohne“ in den Bädern der Stadt. Doch bislang müssen Frauen ihr Bikini-Oberteil noch mit einpacken und ihre Brüste in den Bädern bedecken, der Gemeinderat muss bei seiner Sitzung am 23. Mai noch der Änderung der Haus-und Badeordnung zustimmen.