Baden-Baden: Wechsel im Burda-Museum: Neustart in Erfolgsmuseum

1 Publikumsmagnet: das Museum Frieder Burda Foto: Museum Frieder Burda/Nikolay Kazakov

Es ist eines der beliebtesten Museen in Baden-Württemberg: Jetzt steht im Museum Frieder Burda in Baden-Baden ein Führungswechsel an.











Link kopiert



Fünf Jahre nach dem Tod von Frieder Burda wird das Museum des Privatsammlers in Baden-Baden auf neue Beine gestellt. Der Museumsmanager Henning Schaper, den Frieder Burda noch zum Direktor ernannt hatte, wird das Museum zum Oktober verlassen. Stattdessen übernimmt eine neue Doppelspitze: Daniel Zamani, der bisher Kurator und Sammlungsleiter am Museum Barberini in Potsdam war, hat bereits zum 1. Juli seine neue Tätigkeit als künstlerisch-kreativer Leiter in Baden-Baden aufgenommen.