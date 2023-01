Drogenrazzia in Asylunterkünften und Wohnungen

1 Die Polizei stellte bei der Drogenrazzia Amphetamine, Marihuana und Kokain sicher. (Symbolbild) Foto: imago/Future Image/imago stock&people

Etwa 150 Polizisten haben in einer groß angelegten Aktion mehrere Wohnungen und Asylunterkünfte in Baden-Baden und dem Landkreis Rastatt nach Drogen durchsucht. Sie wurden fündig.















Link kopiert

Im Zuge einer großangelegten Drogenrazzia haben am Dienstag circa 150 Polizeikräfte mehrere Objekte in Baden-Baden und im Landkreis Rastatt durchsucht, darunter waren auch Unterkünfte für Geflüchtete. Sie gingen dem Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in Asylunterkünften nach, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Baden-Baden erläuterte.

Private Wohnungen seien ebenfalls seit dem frühen Morgen durchsucht worden. Die Beamten stellten Amphetamine, Marihuana sowie Kokain sicher – in welchen Mengen, war zunächst nicht bekannt. Zehn mutmaßliche Drogenhändler seien inzwischen identifiziert und davon einige vorläufig festgenommen worden. Bei den zehn bisher identifizierten Beschuldigten handelt es sich um neun Männer und eine Frau. Aktuell wird nach weiteren Verdächtigen gesucht.