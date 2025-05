Baden-Baden: Mitbewohner mit Messer erstochen – fünfeinhalb Jahre Haft für Täter

1 Der Prozess fand vor dem Landgericht Baden-Baden statt. Foto: Uli Deck/dpa/Uli Deck

Zwei Männer in Baden-Baden geraten in Streit, die Lage eskaliert. Ein 43-Jähriger sticht mit einem Küchenmesser zu. Im Prozess wegen Totschlags ist das Urteil gefallen.











Weil er seinen Mitbewohner erstochen hat, ist ein 43-Jähriger wegen Totschlags zu einer Gefängnisstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Das teilte eine Sprecherin des Landgerichts Baden-Baden mit. Dem Mann war zur Last gelegt worden, das 55 Jahre alte Opfer im September vergangenen Jahres in einem Hotel-Appartement in Rastatt mit einem Küchenmesser niedergestochen zu haben.