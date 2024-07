Baden-Baden: Haftstrafe in Prozess um Betrug mit Luxusuhren

1 In dem Prozess ging es um einen Schaden von mindestens 400.000 Euro. (Symbolbild) Foto: imago/Rupert Oberhäuser/Oberhaeuser

In einem Prozess um Betrug mit Luxusuhren mit einem hohen Geldschaden ist ein Angeklagter vom Landgericht Baden-Baden nun verurteilt worden.











In einem Prozess um Betrug mit Luxusuhren mit einem hohen Geldschaden ist ein Angeklagter vom Landgericht im baden-württembergischen Baden-Baden am Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Gegen den Angeklagten wurde wegen Betrugs in neun Fällen eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verhängt, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Zudem wurde die Einziehung von fast 190.000 Euro angeordnet. In einem angeklagten Fall wurde der Mann freigesprochen.