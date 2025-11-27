Baden-Baden: Entscheidung zu erkranktem Rathauschef Späth fällt noch vor Weihnachten

1 Der erkrankte Rathauschef von Baden-Baden, Dietmar Späth (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa/Uli Deck

Wie geht es weiter mit dem erkrankten Rathauschef Späth? Das Regierungspräsidium kündigt eine Entscheidung über seinen Antrag auf Dienstunfähigkeit noch vor Weihnachten an.











Link kopiert



– Eine Entscheidung über den Antrag auf Dienstunfähigkeit von Baden-Badens Rathauschef Dietmar Späth steht unmittelbar bevor. Das bisher noch fehlende ärztliche Gutachten sei inzwischen da, sagte ein Sprecher des zuständigen Regierungspräsidiums Karlsruhe. Der Fall des parteilosen Politikers werde mit Nachdruck behandelt, über den Antrag werde definitiv noch vor Weihnachten entschieden.