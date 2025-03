Amokfahrt mit zwei Toten Mannheim Augenzeuge am Tag danach: „Man spürt diese Energie von Angst und Tod“

Enes Yildiz war in unmittelbarer Nähe, als am Rosenmontag ein Mann mit einem Auto durch die Mannheimer Innenstadt rast und zwei Menschen tötet. Am Tag danach merkt er, wie die Amokfahrt das Sicherheitsgefühl in der Stadt erschüttert hat.