1 Die drei Angreifer wurden festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Ein Mann schläft in seiner Wohnung in Bad Wimpfen, als er mit Schlägen geweckt wird. Ein Vater, dessen Sohn und ein Verwandter prügeln auf ihr Opfer ein.











Ein Familien-Trio soll in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) in eine Wohnung eingedrungen sein und einen Mann angegriffen und beraubt haben. Der 42-jährige Vater, dessen 16-jähriger Sohn und ein 23-jähriger Verwandter sitzen seit Dienstag in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilte.