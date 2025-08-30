Bad Wildbad im Schwarzwald: „Katastrophe!“ Ein Ort hat keinen Handyempfang mehr

Im Kurort Bad Wildbad sind Einwohner und Touristen zu digitalem Fasten verdonnert. Zumindest wenn sie Kunden von zwei Mobilfunkanbietern sind. Was sagen die Leute im Nordschwarzwald?
Wann sind wir eigentlich so abhängig geworden vom Handy? Diese Frage dürfte sich der ein oder andere in den vergangenen Wochen in Bad Wildbad gestellt haben. Denn in dem Örtchen im Nordschwarzwald (Kreis Calw) gibt es seit Ende Juni kein Netz mehr. Betroffen sind Kunden von O2 und Vodafone, die vom einen auf den anderen Tag wenig oder gar keinen Empfang mehr hatten.