Bad Segeberg in Schleswig-Holstein: Eichhörnchen tobt in Geschäft umher – Feuerwehr rückt an

Eichhörnchen tobt in Geschäft umher – Feuerwehr rückt an

1 Das Eichhörnchen hatte sich in ein Bekleidungsgeschäft verirrt. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein Eichhörnchen verirrt sich in ein Bekleidungsgeschäft in Bad Segeberg und findet den Ausgang nicht mehr. Die Feuerwehr rückt an und beginnt mit der Jagd, die schließlich mit einem Happy End endet.











Ein umhertobendes Eichhörnchen hat in einem Bekleidungsgeschäft in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Belegschaft des Modegeschäfts alarmierte die Rettungskräfte am Donnerstagnachmittag, weil sich das Tier in den Laden verirrt hatte und den Ausgang nicht mehr fand, wie die Feuerwehr mitteilte. Versuche, das Eichhörnchen mit Nüssen anzulocken und einzufangen, waren zuvor gescheitert.