Ein Spaziergänger findet eine Leiche auf einem Feldweg. Die Polizei schweigt zunächst, ist nun aber überzeugt, dass es sich um ein Verbrechen handelt.
Nach dem Fund einer Frauenleiche auf einem Feldweg bei Bad Rappenau und der Festnahme eines Verdächtigen sind weitere Details zur Tat bekanntgeworden. Demnach wurde die Frau durch mehrere Messerstiche getötet. Das habe die Obduktion ihrer Leiche ergeben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Sonderkommission „Stern“ suche derzeit weitere Spuren und werte sie aus.