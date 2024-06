Bad Oeynhausen: Stilles Gedenken nach tödlichem Angriff im Kurpark

1 Menschen legten am Tatort zahlreiche Blumen nieder. Foto: dpa/Str

Zwei junge Männer geraten mit einer Gruppe im Kurpark in Bad Oeynhausen in Streit. Ein Mann wird schwer verletzt und stirbt später. Bürger treffen sich nach diesem Vorfall zur stillen Trauer











Link kopiert



Nach der tödlichen Attacke im Kurpark von Bad Oeynhausen ist die Betroffenheit groß. Menschen legten am Tatort zahlreiche Blumen nieder. Am Mittwochabend kamen dort rund 650 Menschen zu einer stillen Gedenkveranstaltung. Bürgermeister Lars Bökenkröger (CDU) hatte die Bevölkerung dazu aufgerufen. Die Polizei hatte zuvor einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handle sich um einen 18-Jährigen aus der Stadt, teilten die Ermittler mit. Polizei und Staatsanwaltschaft kündigten für Donnerstag nach seiner Vorführung beim Haftrichter weitere Details an.