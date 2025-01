1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Murat/Marijan Murat

Am Montagabend wird ein brennendes Auto auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in Bad Mergentheim gemeldet. Die Einsatzkräfte finden darin einen Toten.











Einsatzkräfte haben in einem brennenden Auto auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in Bad Mergentheim einen Toten gefunden. Die Brandursache und die Identität des Verstorbenen waren zunächst noch unklar, wie die Polizei in Heilbronn am Dienstag mitteilte. Der Brand war demnach am Montagabend gegen 20.15 Uhr von Augenzeugen gemeldet worden.