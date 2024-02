1 Die verständigte Polizei stoppte den Lastwagenfahrer. (Symbolfoto) Foto: Phillip Weingand/StZN

Ein Lastwagenfahrer ist in Schlangenlinien durch Bad Mergentheim gefahren. Die Polizei stoppte den 41-Jährigen, der mit mehr als drei Promille unterwegs war.











Link kopiert



Mit mehr als drei Promille ist ein Lastwagenfahrer in Schlangenlinien durch Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) gefahren. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Zeugen hatten den Fahrer am Montag beobachtet und die Polizei gerufen. Diese stoppte den 41-Jährigen und machte einen Alkoholtest mit ihm.