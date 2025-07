1 Die Polizei sucht nach der unbekannten Frau. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

In Bad Liebenzell kam es am Mittwochvormittag zu einem unschönen Vorfall zwischen einem Mann und einer Frau.











Am Mittwochvormittag ist es an einer Bushaltestelle in Bad Liebenzell zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Unbekannten und einem 59-Jährigen gekommen. Laut Polizei randalierte der Mann gegen 11 Uhr in der Rappenäckerstraße. Die unbekannte Frau soll ihn daraufhin aufgefordert haben, den Abfall in den dafür vorgesehenen Mülleimer zu entsorgen.