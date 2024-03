1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: dpa/Robert Michael

In Thüringen macht ein Mann einen grausigen Fund. Die Polizei zieht das Veterinäramt hinzu.











Eine erschreckende Entdeckung hat ein Grundstücksbesitzer am Wochenende im thüringischen Saale-Holzland-Kreis gemacht: Der Mann hat auf seinem Gartengelände in Bad Klosterlausnitz den kopflosen Körper einer Katze gefunden. Unbekannte hatten den Kadaver wohl zwischen Samstag und Sonntagmittag auf dem Grundstück abgelegt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Veterinäramt sei verständigt worden.