Die Amtseinführung von Papst Leo XIV. (69) hat begonnen und Zehntausende sehen zu: Am Sonntagmorgen ist der neue Papst auf dem Petersplatz vor seiner Antrittsmesse von einer Menschenmenge aus Gläubigen begrüßt und bejubelt worden.

Der 69-jährige begann den Tag mit einer ersten Rundfahrt im Papamobil über die Piazza. In dem offenen Fahrzeug winkte er lächelnd der jubelnden Menge zu, während die Glocken des Petersdoms läuteten und die Menge Fahnen schwenkte und "Viva il Papa!" rief.

Anschließend wird Papst Leo in die Basilika gehen, um die Einführung in sein Amt mit einer Reihe von Riten zu beginnen. Er betet zunächst am Grab des heiligen Petrus, der als erster Papst gilt, unter dem Hauptaltar der Basilika. Neben der Übergabe der Amtsinsignien, dem Pallium und dem Fischerring, wird auch der Gehorsamsritus ausgeführt, wie der Vatikan erklärt. Dabei sprechen zwölf ausgewählte Katholiken, darunter ein Bischof, ein Priester, aber auch ein Ehepaar und zwei Jugendliche, dem neuen Papst stellvertretend für die Katholiken in aller Welt, ihren Gehorsam aus. Anschließend gibt der Papst seinen ersten großen Gottesdienst auf dem Petersplatz, der etwa zwei Stunden dauern wird.

Delegationen aus aller Welt

Papst Leo XIV. ist der erste US-amerikanische Papst der Geschichte. Am Ende der Messe will der Papst die versammelten offiziellen Delegationen vor dem Confessio-Altar im Inneren des Petersdoms begrüßen. Darunter sind der italienische Präsident Sergio Mattarella und Regierungschefin Giorgia Meloni, US-Vizepräsident James D. Vance und US-Außenminister Marco Antonio Rubio, sowie eine 14-köpfige Delegation aus Peru, angeführt von Staatspräsidentin Dina Ercilia Boluarte Zegarra. In Peru hatte Robert Francis Prevost acht Jahre lang als Bischof gewirkt.

Aus Deutschland nehmen Bundeskanzler Friedrich Merz samt Ehefrau, Vize-Kanzler Lars Klingbeil, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger teil. Die Europäische Union vertritt unter anderem Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen, die in Begleitung ihres Ehemannes kommt.

Royals werden ebenfalls erwartet, darunter die Königspaare aus Spanien und Monaco, sowie Königin Máxima von den Niederlanden.