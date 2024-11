Bad Herrenalb im Kreis Calw: Nach Brand: Bei Leiche handelt es sich um eine Frau

Bei der Leiche, die nach dem Brand einer Dachgeschosswohnung in Bad Herrenalb (Landkreis Calw) entdeckt wurde, handelt es sich um eine Frau. Das teilte die Polizei mit. Unklar sei weiterhin, ob sie die Bewohnerin der Wohnung war. Die Identifizierung der Toten stehe noch aus. Klarheit soll den Angaben zufolge ein DNA-Abgleich in den kommenden Tagen bringen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar; Brandstiftung ist aus Sicht der Polizei bisher eher unwahrscheinlich.

Das Feuer war am vergangenen Samstag in einem Zehn-Parteien-Haus ausgebrochen. Ein Ersthelfer wurde leicht verletzt. Die Bewohner des Hauses hatten das Gebäude vorübergehend verlassen müssen, sind inzwischen aber wieder in ihre Wohnungen zurückgekehrt.