Nach dem tödlichen Sturz eines vierjährigen Jungen aus einem Dachfenster muss die Mutter nicht ins Gefängnis – aber in eine psychiatrische Klinik.
Nach dem tödlichen Sturz eines vierjährigen Jungen aus einem Fenster eines Dachbodens in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) ist die Mutter des Jungen freigesprochen worden. Wegen des „im Zustand der Schuldunfähigkeit begangenen Mordes“ sei die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet worden, teilte das Gericht mit. Das hatten demnach auch Staatsanwaltschaft und Nebenklage gefordert. Die Verteidigung hatte – bei Annahme der Schuldfähigkeit – auf fahrlässige Tötung plädiert und die Verhängung einer moderaten Geldstrafe beantragt.