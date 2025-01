Bad Friedrichshall: Tödliche Schüsse auf Kollegen - Todesschütze besaß Waffe legal

1 Der 52-jährige mutmaßliche Täter erschoss in einer Maschinenbaufirma in Bad Friedrichshall zwei Personen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ein Mann erschießt in Bad Friedrichshall in Baden-Württemberg zwei Kollegen, ein dritter schwebt in Lebensgefahr. Am Morgen sichern Ermittler noch Spuren.











Trauer und und Entsetzen in Bad Friedrichshall: Am Morgen nach den tödlichen Schüssen auf Arbeitskollegen schwebt ein 52-Jähriger noch in Lebensgefahr. Am Dienstagnachmittag soll ein ebenfalls 52-Jähriger eine Maschinenbaufirma in Bad Friedrichshall nahe Heilbronn betreten und Schüsse auf Kollegen abgegeben haben. Zwei Männer im Alter von 49 und 44 Jahren starben, ein 52-Jähriger wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei waren zum Zeitpunkt der Tat 25 Menschen in dem Firmengebäude.