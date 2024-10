Bad Cannstatt: Zwei unbekannte Männer rauben 18-Jährigen aus - Polizei sucht Zeugen

1 Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend in Bad Cannstatt einen 18 Jahre alten Mann beraubt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Zwei Unbekannte haben am Dienstag in Bad Cannstatt einen 18-Jährigen zunächst angesprochen und dann ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein 18-Jähriger ist am Dienstagabend in der Deckerstraße in Bad Cannstatt offenbar ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der 18-Jährige gegen 19.15 Uhr vor dem Überfall auf dem Weg zu einem Supermarkt. An der Kreuzung Marienbader Straße sprachen ihn zwei unbekannte Männer an. Einer der Männer soll einen Feuerlöscher in Richtung des 18-Jährigen geworfen haben. Dann packten die Unbekannten den jungen Mann und nahmen ihm die Geldbörse ab. Sie stahlen 20 Euro und warfen Geldbörse und Feuerlöscher in ein nahe gelegenes Gleisbett, bevor sie in Richtung Daimlerstraße flüchteten.