Bad Cannstatt wird zum Hotspot: Frühlingsfest, VfB und Konzerte ziehen am Wochenende die Massen an

Bad Cannstatt wird am Wochenende zum Hotspot. Frühlingsfest, VfB-Heimspiel und Konzerte bei bestem Frühlingswetter garantieren Feierlaune für voraussichtlich mehr als 100.000 Besucher.
In Stuttgart ist nichts los? Von wegen! Wer gerne mit der Familie, Freunden und Fremden das Leben feiern will, der ist am Wochenende in Bad Cannstatt genau richtig. Einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie viel dort los sein und welche Stimmung dort herrschen wird, gab es bereits am Donnerstag, als der VfB Stuttgart parallel zum Stuttgarter Frühlingsfest in der MHP-Arena gegen den SC Freiburg spielte.