2 Ist das ein Zebrastreifen oder ein Balken- beziehungsweise Säulendiagramm? Foto: Andreas Rosar /Fotoagentur-Stuttgart

Nicht nur London, sondern auch Stuttgart hat nun einen berühmten Zebrastreifen. Zwar sind die Beatles auf dem im Kessel nicht gelaufen, dafür ist er aber optisch sehr außergewöhnlich.

Stuttgart - Die Geschichte der Zebrastreifen ist lang und glamourös – man denke allein an den berühmten Fußgängerüberweg in der Londoner Abbey Road. Schon die Beatles wussten demnach die Vorzüge eines schönen Zebrastreifens zu schätzen. Dass momentan aber nicht nur das klassisch durchgezogene Streifenmuster in Mode zu sein scheint, beweist ein Fußgängerüberweg im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt. In der Elwertstraße beim Kreisverkehr hat ein Zebrastreifen das Muster eines Balken- oder, je nach Perspektive, eines Säulendiagramms verpasst bekommen.

Aufgefallen ist der Zebrastreifen einem User auf der Internetseite „Reddit“. Er postete ein Bild davon und titelte darüber: „Die Arbeiter in Cannstatt haben einen Balken- oder Säulendiagramm auf die Straße gemalt. Wer will die Achsen raten?“ Prompt reagierten andere Nutzer auf die Frage. Einer schrieb „X: Freude am Wochenende Y: Wochentage. Ich weiß, Sonntag ist nicht darauf. Aber die Forschungen haben ergeben, dass sich am Sonntag niemand über das Wochenende freut. Es wurde allerdings nicht herausgefunden, warum (es war eine quantitative Studie).“

Zebrastreifen ist ordnungsgemäß

Der User, der das Bild gepostet hatte, interpretierte die Streifen anders: „Ich dachte, es könnte X: Wochentage (Montag-Samstag), Y: Anzahl der Arbeitstage, die für Raucherpausen verwendet wurden, sein. Der Sonntag ist nicht dabei, weil auf gar keinen Fall irgendjemand in Stuttgart am Sonntag arbeitet.“

Die tatsächliche Begründung für die außergewöhnlichen Balken ist deutlich nüchterner. Unter dem Zebrastreifen wurde nach Angaben des Stuttgarter Tiefbauamtes an Leitungen gearbeitet. Der Zebrastreifen sei an den hellen Stellen wieder neu aufgebracht worden. „Die neue Markierung ist nun noch heller, das gleicht sich mit der Zeit aus“, heißt es.

Wann genau die Bauarbeiten unter dem Zebrastreifen stattgefunden haben, könne nicht gesagt werden. Lediglich, dass „in der vergangenen Woche [...] in diesem Bereich an Straßenmarkierungen gearbeitet“ wurde. Übrigens: Laut dem Tiefbauamt ist der Zebrastreifen ordnungsgemäß. Dann kann es mit dem Achsenraten wohl weitergehen!