Was die Seelbergstraße zur Hochburg der Parksünder macht

1 Das Parkverbot in der Seelbergstraße wird permanent ignoriert. Foto: Nagel

Im ersten Halbjahr 2022 wurden bereits mehr als 1700 Verstöße geahndet. Die Stadt erhofft sich Besserung mit der Einrichtung einer Fußgängerzone.









Die Landeshauptstadt wird 2024 einer von zehn Austragungsorten der Fußball-Europameisterschaft sein. Bis dahin wird nicht nur die Mercedes Benz-Arena für mehr als 100 Millionen Euro umgebaut. Auch der Bahnhofsplatz in Bad Cannstatt, der heute unsortiert und völlig zugestellt ist, soll zu einem urbanen Aufenthaltsraum und attraktiven Eingangstor in den Stadtbezirk umgestaltet werden. Rund 5,8 Millionen Euro nimmt die Stadt dafür in die Hand. Die wesentlichen Umgestaltungsmaßnahmen werden 2023 umgesetzt.