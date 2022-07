3 Die Feuerwehr rückte zu den Gartenhaus-Bränden aus. Foto: Feuerwehr Stuttgart

In Bad Cannstatt und Stammheim brennen am Wochenende zwei Gartenhäuser nieder. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.















In Bad Cannstatt und Stammheim sind am Samstagnachmittag beziehungsweise in der Nacht zum Sonntag zwei Gartenhäuser niedergebrannt. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wie die Polizei meldet, wurde ein Gartenhaus in einem Gartengrundstück im Gewann Hirschplan in Bad Cannstatt zerstört. Ein 36 Jahre alter Zeuge hatte das Feuer gegen 15.24 Uhr entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand die Hütte bereits in Vollbrand und die Flammen hatten laut Feuerwehr bereits auf umstehende Bäume und Sträucher übergegriffen. Durch den Einsatz von zwei Löschrohren konnten die Floriansjünger die Brandausbreitung stoppen. Während den Nachlöscharbeiten kam auch eine Kettensäge zum Einsatz, um Glutnester in einem Baum abzulöschen. Das Gartenhaus brannte komplett nieder. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, Menschen waren glücklicherweise nicht gefährdet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Gartenhaus im Gewann Häusle ebenfalls abgebrannt

In der Nacht zum Sonntag brannte ein Gartenhaus im Gewann Häusle in Stammheim ab. Anwohner aus der Segelfalterstraße hatten gegen 2 Uhr morgens Feuerschein in einem Schrebergarten bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte löschten den Vollbrand, nach rund zwei Stunden konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

In beiden Fällen bittet die Kriminalpolizei Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.