1 Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls (Symbolbild). Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

In einer Bankfiliale in Bad Cannstatt wird ein älterer Mann umgestoßen und verletzt zurückgelassen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.















Link kopiert

Ein Unbekannter hat am Freitagmittag einen 73 Jahre alten Mann in der Seelbergstraße in Bad Cannstatt umgestoßen und ihn hierbei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Senior gegen 11.50 Uhr eine Bankfiliale betreten. Im Eingangsbereich stieß ihn der Unbekannte zur Seite. Daraufhin fiel der Mann zu Boden.

Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unbekannte lief in Richtung Wilhelmsplatz davon. Das Opfer beschrieb den Täter als etwa 40 bis 50 Jahre alten und 1,70 Meter großen, hellhäutigen Mann mit grauen, kurzen Haaren. Er trug eine graue Jacke und eine graue Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 36 00 bei der Polizei zu melden.