Am Donnerstagabend spricht ein junger Mann eine Elfjährige in Bad Cannstatt an. Er bedrängt das Mädchen und fasst es gegen ihren Willen an. Als sie sich wehrt, flüchtet der Unbekannte.















Eine Elfjährige wurde am Donnerstagabend in Bad Cannstatt von einem Unbekannten sexuell belästigt. Der junge Mann sprach das Mädchen gegen 21.45 Uhr an der Hofener Straße/Gnesener Straße an. Dabei fragte er sie, ob sie ihn mit nach Hause begleiten wolle, schreibt die Polizei am Freitag.

Als das Mädchen ablehnte, berührte der Mann sie mehrmals gegen ihren Willen. Die Elfjährige wehrte sich, sodass der Unbekannte von ihr abließ und in Richtung Schmidener Straße davonlief. Dort stieg er in einen dunklen Kleinwagen zu anderen Personen. Zuvor soll er mit Gleichaltrigen in einem nahe gelegenen Discounter eingekauft haben.

Zeugen gesucht

Der mutmaßliche Täter ist zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und etwa 18 bis 20 Jahre alt. Er hat braune, lockige, schulterlange Haare und einen leichten Bartansatz. Er sprach gebrochen deutsch und war hell gekleidet. Zudem trug er einen weiß-blauen Fischerhut.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.