Ein Unbekannter scheitert am Wochenende daran, in einen Baucontainer in Bad Cannstatt einzudringen. Bei einer Wohnung in dem Stuttgarter Stadtteil haben Einbrecher allerdings mehr Erfolg. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise.

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Wohnung im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter zwischen 20 Uhr am Samstag und 18.45 Uhr am Sonntag eine Terrassentür in der Ferdinand-Hauser-Straße auf. Anschließend sollen die Einbrecher die Räume der Wohnung durchwühlt haben. Ob sie etwas stahlen, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Bewohner verhindert weiteren Einbruch in Bad Cannstatt

Ein weiterer Einbruchversuch am Wochenende in Bad Cannstatt scheiterte dagegen. Gegen 5 Uhr am Samstag habe ein Unbekannter in der Steinbeisstraße in einen Baucontainer eindringen wollen, heißt es in der Mitteilung.

Allerdings habe ein Bewohner den Täter entdeckt. Daraufhin sei der Unbekannte geflohen. Nach Angaben der Polizei ist er etwa 1,70 groß und 40 Jahre alt. Er habe während seines Einbruchversuchs ein dunkles T-Shirt, eine dunkle Hose und eine Umhängetasche getragen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/89905-778 zu melden.