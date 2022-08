1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall (Symbolbild). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Unbekannte sind am Freitag in ein Boot in Bad Cannstatt eingebrochen und haben Bargeld und Schmuck von hohem Wert mitgehen lassen. Die Polizei sucht Zeugen.















Unbekannte haben sich am Freitag Zugang zu einem Boot verschafft, das an einer Anlegestelle in der Hofener Straße im Bereich der Reinhold-Maier-Brücke in Stuttgart-Bad Cannstatt festgemacht worden war.

Die Täter gelangten zwischen 9 Uhr und 19 Uhr auf das Boot, indem sie ein Vorhängeschloss durchtrennten. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, die offenbar als Atelier genutzt werden und erbeuteten dabei Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990 3600 an die Polizei zu wenden.