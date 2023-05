1 Der Stadtbahnstopp wird um ein paar Meter verlegt. Foto: Uli Nagel

Die Bahnsteige, an denen die überlastete Linie U1 hält, müssen umgebaut werden – bei der Haltestelle Augsburger Platz ist das unmöglich. Dafür könnte der Platz jetzt aufgewertet werden.









Bad Cannstatt - Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) will auf der Stadtbahnlinie U 1, die in den Stoßzeiten völlig überlastet ist, 80 Meter lange Züge einsetzen. Doch dafür müssen in den kommenden Jahren etliche Hochbahnsteige verlängert werden. Insgesamt sind es zwölf. Drei in Heslach, vier in Fellbach und in Bad Cannstatt sind es sogar fünf. Ein Kraftakt, nicht nur finanziell. Denn die Haltestellen müssen natürlich unter laufendem Betrieb ausgebaut werden. Vor fast einem Jahr wurde dem Bezirksbeirat Bad Cannstatt erstmals das Vorhaben vorgestellt. Am Mittwoch war SSB-Chefplaner Volker Christiani erneut zu Gast im Bürgergremium und präsentierte den Fraktionen die ersten konkreten Pläne für die Haltestellen.