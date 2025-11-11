Bad Cannstatt: Rollerfahrer stürzt auf Lkw und fährt davon
Der Rollerfahrer fuhr nach dem Unfall weiter, ohne Angaben zu seiner Person zu machen (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Auf der Gaisburger Brücke ist am Montagmorgen ein Motorrollerfahrer gegen einen Lkw gestürzt und danach offenbar einfach weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Rollerfahrer ist am Montag gegen 9.50 Uhr auf der Gaisburger Brücke mit einem Lkw kollidiert und anschließend geflüchtet. Laut Polizei wartete der Fahrer eines blauen Lkw an einer roten Ampel in Richtung Bad Cannstatt, als der Rollerfahrer vor ihm einscherte, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf den Kühlergrill des Lkw stürzte.

 

Trotz des Unfalls machte der Rollerfahrer keine Angaben zu seiner Person und fuhr bei Grünlicht davon. Am Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 0711 8990 3500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

 