Bad Cannstatt: Polizei nimmt mutmaßlichen Schleuser fest
Die Polizei nimmt einen 35-Jährigen fest (Symbolbild). Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Die Polizei kontrolliert am Donnerstag zwei Männer in Bad Cannstatt. Es ergeben sich Anhaltspunkte, dass einer von ihnen ein mutmaßlicher Schleuser ist. Die Polizei nimmt ihn fest.

Polizeibeamte haben am Donnerstag in der Mercedesstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilten, kontrollierten die Beamten dort gegen 13.30 Uhr einen 35 Jahre alten Mann, der sich zusammen mit einem 23 Jahre alten Mann in einem Auto befand.

 

Bei der Kontrolle ergaben sich der Mitteilung zufolge Anhaltspunkte, dass der 35-Jährige den 23-Jährigen unerlaubt nach Deutschland eingeschleust hatte. Die Beamten nahmen daraufhin beide Männer vorläufig fest.

Schleuser wird Richter vorgeführt

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 23-Jährigen laut Polizei und Staatsanwaltschaft auf freien Fuß. Der 35-Jährige wird im Laufe des Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

 