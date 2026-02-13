Bad Cannstatt: Polizei nimmt mutmaßlichen Schleuser fest

1 Die Polizei nimmt einen 35-Jährigen fest (Symbolbild). Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Die Polizei kontrolliert am Donnerstag zwei Männer in Bad Cannstatt. Es ergeben sich Anhaltspunkte, dass einer von ihnen ein mutmaßlicher Schleuser ist. Die Polizei nimmt ihn fest.











Polizeibeamte haben am Donnerstag in der Mercedesstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilten, kontrollierten die Beamten dort gegen 13.30 Uhr einen 35 Jahre alten Mann, der sich zusammen mit einem 23 Jahre alten Mann in einem Auto befand.