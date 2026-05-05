Bad Cannstatt: Ölunfall am Neckar sorgt für Feuerwehreinsatz

1 Am Dienstag rückte die Feuerwehr in Stuttgart zu einem Ölunfall am Neckar aus. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Am Dienstagnachmittag kommt es im Neckarhafen in Bad Cannstatt zu einem Ölunfall. Die Feuerwehr Stuttgart rückt aus, um den Gefahrstoffaustritt einzudämmen.











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Zu einem Ölunfall ist es am Dienstagnachmittag im Neckarhafen in Bad-Cannstatt gekommen. Gegen 16.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert, nachdem auf einem Privatgelände am Neckar ein Schlauch an einem Bagger geplatzt war und Hydrauliköl austrat. Die betroffene Firma konnte den Austritt zunächst selbst stoppen, doch Regenschauer spülten das Öl in den Neckar, sodass sich ein rund 50 Quadratmeter großer Ölfilm bildete.