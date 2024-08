1 Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter und dem Tathergang. (Archivbild) Foto: imago/Arnulf Hettric/h

Am Bahnhof in Bad Cannstatt bedroht ein Mann am Freitagmorgen mehrere Reisende mit einem Schraubenzieher. Die Polizei sucht Zeugen.











Am Freitagmorgen hat ein bislang unbekannter Mann am Bahnhof in Bad Cannstatt mehrere Personen bedroht. Wie die Polizei berichtet, hielt sich der Unbekannte gegen 7.45 Uhr am Bahnsteig 7 auf, als er plötzlich einen seiner Schuhe auszog und mit einem Schraubenzieher herumhantierte.