Ein 35-Jähriger bedroht einen Tankstellenmitarbeiter in Bad Cannstatt mit dem Messer und fordert Bargeld. Doch er rechnet nicht mit zwei couragierten Kunden.









Ein 35 Jahre alter Mann soll am späten Samstagabend mit einem Messer bewaffnet versucht haben, eine Tankstelle in der Waiblinger Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt zu überfallen. Doch er hatte nicht mit zwei couragierten Kunden gerechnet, die ihn schließlich überwältigten.