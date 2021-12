4 Die bisherigen Inhaber Klaus-Eberhard Bühler und Charlotte Brucker haben das Traditionsunternehmen Sikler an Jan Brucker und Tim Brucker (2. und 3. v.l.) übergeben. Foto: Fotografie Christian Hass

Beim Meisterbetrieb und Experten für Dach-, Flaschner-, und Gerüstbauarbeiten in Bad Cannstatt hat eine Übergabe in die bereits fünfte Generation stattgefunden. Tim Brucker und Jan Brucker leiten seit Oktober die Geschicke des traditionellen Familienunternehmens Sikler GmbH & Co. KG.















Link kopiert

Stuttgart - Das Unternehmen Sikler ist nach gründlicher Planung und Vorbereitung erfolgreich zum ersten Oktober 2021 an die fünfte Generation übergeben worden. Damit bleibt das Traditionsunternehmen aus Bad Cannstatt gemäß dem Firmenslogan für die Zukunft „wohl gerüstet und gut bedacht". Und in Familienhand. Denn Tim Brucker und Jan Brucker sind Neffen bzw. Söhne des Inhaber-Geschwisterpaares Klaus-Eberhard Bühler und Charlotte Brucker, die den Stab nun weiterreichen.

Die Brüder sind bereits langjährig im Unternehmen tätig und haben neben der Erfahrung eine fundierte Ausbildung - sowohl kaufmännisch als auch technisch. Tim Brucker ist Dachdeckermeister und Bankfachwirt, sein Bruder Jan Brucker ist Maler- und Gerüstbaumeister sowie Bachelor of Arts im Studiengang BWL-Handwerk.

Mit der wohl geordneten Übergabe in erfahrene Hände unterstreichen die bisherigen Inhaber, dass man, wie in den letzten 112 Firmenjahren, nur gemeinsam und partnerschaftlich die Herausforderungen meistern kann.

Mehr als nur ein Slogan: Wohl gerüstet – gut bedacht

Für die neuen Inhaber steht fest, dass weiterhin unter dem Firmenmotto „wohl gerüstet – gut bedacht“, die Zufriedenheit ihrer Kunden sowie auch der Mitarbeiter an erster Stelle steht. „Mit unserem Fachwissen, der langjährigen Erfahrung und unseren gut geschulten Fachkräften, stellen wir sicher, dass unsere Bauherren auch in Zukunft handwerklich einwandfreie Leistungen erhalten“, bestätigen Tim Brucker und Jan Brucker. Unter der aktualisierten Firmenbezeichnung Sikler GmbH & Co. KG – ehemals Karl Sikler & Sohn GmbH & Co.KG – bleibt das Unternehmen eine der ersten Adressen in Stuttgart und Umgebung, bei der die Kunden von drei Gewerken aus einer Hand profitieren.

Meisterbetrieb mit drei Gewerken aus einer Hand

Die Dachdeckerei Sikler bearbeitet Aufträge von der Rinnenreinigung bis hin zu großen, jahrelangen Projekten im Steil- und Flachdachbereich. Stolz ist man, dass Sikler einer der wenigen Betriebe in Stuttgart ist, die Schieferarbeiten selbst ausführen können. Darüber hinaus ist die Dachdeckerei als zertifizierter Velux-Vertragspartner der Profi für den fachmännischen Einbau von Dachflächenfenstern. Selbstverständlich umfassen die Leistungen auch Dachwartungen, Sanierungen von Terrassen und Balkonen und Abdichtungsarbeiten mit Flüssigkunststoff. Im Notfall oder bei Sturmschäden ist die Dachdeckerei Sikler ebenfalls ein zuverlässiger Partner.

Die Flaschnerei Sikler deckt alle Arbeiten mit Kupfer über Titanzink bis hin zu Edelstahl ab. Mit der eigenen computergesteuerten Abkantbank können sämtliche Kundenwünsche präzise umgesetzt werden. Die Leistungen reichen dabei von der Rinnen- und Fallrohrmontage über Kaminverwahrungen und Gaubenverkleidungen bis hin zur kompletten Erstellung von „Stuttgarter Dächern“ in Stehfalztechnik. Anstehende Sanierungsmaßnahmen können vorab mit der eigenen Kamera befahren werden. So werden die Ursachen und mögliche Lösungswege bereits vor Beginn aufgezeigt und dokumentiert. Stolz ist die Flaschnerei darauf, eine der ersten Adressen für Spezialaufgaben und handwerkliche Einzelanfertigungen zu sein.

Gerüstbau Sikler ist eine Institution und weit über die Grenzen von Stuttgart hinaus bekannt. Die Leistungen umfassen dabei Fassaden-, Raum- und Fahrgerüste, aber auch Traggerüste. Besonders stolz ist man bei Sikler auf seine Expertisen: hinsichtlich der Planung und des Baus von Wetterschutzdächern, die Arbeiten im geschützten Bereich erlauben sowie von freischwebenden Hängegerüsten und komplexen Fluchttreppenanlagen, die einen sicheren Zugang während der Sanierungsarbeiten ermöglichen. Kreative Sonderkonstruktionen etwa für Kunst, Theater, Messe- und Sportveranstaltungen werden neben dem Kerngeschäft immer wieder gerne gemeinsam mit den Kunden erarbeitet.

Sikler deckt Kleinen Kursaal in Bad Cannstatt neu ein

In der Denkmalpflege erzielen die drei Gewerke aus einer Hand besondere Ergebnisse. Als verlässlicher Partner mit fundiertem Wissen können die Bauleiter in Beratung, Planung und Ausführung den Architekten zur Seite stehen. Die gehobenen Anforderungen aus der Denkmalpflege werden in Qualität und handwerklichem Können von den Mitarbeitern auf der Baustelle umgesetzt. Die Neueindeckung des „Kleinen Kursaals“ in Bad Cannstatt und das soeben fertig gestellte Schloss Hochdorf in Eberdingen sind dafür sichtbar gelungene Beispiele.

Fünf Sterne für ausgezeichnete Qualität

Die Leistungsqualität wird bei Sikler ständig überprüft und zertifiziert. So profitieren die Kunden unter anderem von der Qualifizierung für den Stuttgarter Sanierungsstandard. Als einziges Stuttgarter Handwerksunternehmen wurde die Firma Sikler und deren Arbeit nun bereits seit vielen Jahren in Folge mit fünf Sternen geadelt. Das ist die höchste Auszeichnung der Deutschen Bauwirtschaft, worauf man bei Sikler besonders stolz ist.

Darüber hinaus ist Sikler ein Teil von „Ihre Partner“, einem Zusammenschluss von Cannstatter Handwerksunternehmen, die sich der hohen Qualität und kompetenten Beratung verschrieben haben. Somit können auch über die Gewerke-Grenzen hinaus passende Handwerker empfohlen werden. Die Firma Sikler bleibt dadurch auch in Zukunft ein hervorragend aufgestelltes Unternehmen, welches den vielen langjährigen und auch jedem neuen Mitarbeitenden einen sicheren und abwechslungsreichen Arbeits- und Ausbildungsplatz in Stuttgart bieten kann. Neben der 112-jährigen Tradition bleibt Sikler ein modern aufgestelltes Unternehmen, dessen Mitarbeitende auch zukünftig die passenden Lösungen für jeden Kunden finden.

Mehr Informationen zur Firma Sikler