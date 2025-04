1 Warum der Fußgänger den Fahrradfahrer stieß, ist unklar. (Symbolbild) Foto: IMAGO/imagebroker

Ein 26 -jähriger Fußgänger stößt am Dienstag in Bad Cannstatt einen 58-jährigen Radfahrer und verletzt diesen leicht. Der Fußgänger wird von der Polizei in eine Psychiatrie eingewiesen.











Ein 26 Jahre alter Mann soll am Dienstagmorgen in der Hofener Straße in Bad Cannstatt einen 58 Jahre alten Radfahrer gestoßen haben. Wie die Polizei berichtet, war der 58-Jährige gegen 5.25 Uhr in der Hofener Straße mit seinem Fahrrad auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg unterwegs.