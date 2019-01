10 Die Feuerwehr war bis in die Nacht mit den Löscharbeiten beschäftigt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Eine Erdgeschosswohnung geriet am Mittwochabend in Bad Cannstatt in Brand. Die Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, stand zu dem Zeitpunkt leer.

Stuttgart - Am Mittwochabend geriet eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bad Cannstatt in Brand. Laut Polizei stand die Wohnung in der Daimlerstraße zu dem Zeitpunkt leer. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen aus und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Daimlerstraße wurde während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt.

Die Bewohner des Hauses konnten von der Feuerwehr evakuiert werden. Ein Übergreifen des Feuers auf den zweiten Stock des Mehrfamilienhauses konnte von der Feuerwehr, deren Wache in der Nähe des Einsatzortes liegt, verhindert werden.