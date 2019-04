1 In Bad Cannstatt hat es am Sonntagmorgen eine Schlägerei gegeben (Symbolbild). Foto: dpa

Bad Cannstatt - Am Bahnhof Bad Cannstatt ist es am frühen Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge gerieten fünf bis sechs zunächst unbekannte Personen gegen 6.20 Uhr in einem Schnellrestaurant in Bad Cannstatt mit einer fünfköpfigen Personengruppe im Alter von 24 bis 49 Jahren in einen Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung endete schließlich in einer körperlichen.

Hierbei sollen die mutmaßlichen Täter die vier männlichen Personen der Gruppe geschlagen haben, während sie die 25-jährige Begleiterin der Männer beleidigten. Anschließend flüchteten die Unbekannten unerkannt. Durch den Vorfall erlitt ein 24-Jähriger eine Platzwunde am Kopf, während zwei weitere 24-Jährige über Schmerzen im Kieferbereich klagten. Ein alarmierter Rettungswagen brachte alle drei Verletzte in ein Krankenhaus.

Zeugen gesucht

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch Beamte der Bundes- und Landespolizei wurden mehrere Tatverdächtige im Alter von 19 bis 24 Jahren festgestellt.

Der genaue Tathergang sowie die Tatbeteiligungen sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.