Bad Cannstatt - Die St. Anna-Klinik ohne die Ordensschwestern? Undenkbar, hat doch die Ordensgemeinschaft der St. Anna-Schwestern aus Ellwangen 1931 in Cannstatt mit der Pflege der Patientinnen in der Privatfrauenklinik Dr. Hochköppler begonnen – zehn Jahre nach ihrer Gründung durch Pfarrer Anton Eberhard in Ellwangen. 1934 übernahmen die Schwestern den Betrieb der Frauenklinik in der Wildunger Straße und nannten diese St. Anna-Klinik, die überwiegend eine Entbindungsklinik war. 1969 wurde die ehemalige Frauenklinik Dr. Mertz am Augsburger Platz erworben und zum neuen Standort – bis heute.