Bad Cannstatt Baugerüst stürzt um – zwei Menschen verletzt

Von red 24. März 2018 - 18:57 Uhr

Ein Baugerüst ist in Stuttgart-Bad Cannstatt an einem Neubau eingestützt – zum Zeitpunkt des Einsturzes waren zwei Personen auf dem Gerüst. Die Verletzten mussten aus einer drei Meter tiefen Baugrube gerettet werden.





Stuttgart - Bei einem Gerüst-Einsturz in Stuttgart-Bad Cannstatt wurden zwei Männer verletzt.

Der Rohbau eines Einfamilienhauses im Leimenweg in Steinhaldenfeld (Stuttgart-Bad Cannstatt) war laut Feuerwehr eingerüstet. Ein Anrufer meldete der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr Stuttgart (ILS) am Samstag, dass Teile des Baugerüstes eingestürzt und dass zwei Arbeiter in die Tiefe gestürzt seien. Es wurde auch gemeldet, dass die Arbeiter verletzt in der drei Meter tiefen Baugrube liegen.

Daraufhin wurden ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr sowie der medizinische Rettungsdienst alarmiert.

Teile des Gerüsts beiseite geräumt

Teile des Gerüsts wurden laut Feuerwehr und Polizei beiseite geräumt, um an die Verletzten heranzukommen. Der noch stehende Teil des Gerüsts wurde auf Stabilität kontrolliert. Nach der medizinischen Erstversorgung, unter anderem durch zwei Notärzte, wurde ein Verletzter über eine Leiter aus der Grube geführt, der andere musste von der Feuerwehr mit einer Rettungswanne am Seil der Drehleiter zur Straße gehoben werden.

Ein Verletzter wurde mit dem Rettungswagen, der andere mit dem Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken gebracht.