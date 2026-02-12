Bad Cannstatt: Anhänger kippt bei Verkehrsunfall um

1 Bei einem Unfall in Bad Cannstatt ist ein Anhänger umgekippt. Foto: Fotoagentur-Stuttgart / Andreas Rosar

Ein 19-Jähriger streift in Bad Cannstatt den Anhänger eines Mercedes Sprinters. Der Anhänger kippt um. Es entsteht ein fünfstelliger Schaden.











Bei einem Verkehrsunfall in der Gnesener Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt ist am Donnerstag ein Anhänger umgekippt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 19-Jähriger seinen Mistubishi gegen 12.50 Uhr am Straßenrand in Fahrtrichtung Untertürkheim geparkt. Als er Richtung Untertürkheim losfahren wollte, übersah er den Mercedes Sprinter eines 54 Jahre alten Mannes, der in die gleiche Richtung fuhr.