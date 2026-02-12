Bad Bunny zur Eröffnung gefordert: Fabian Köster macht sich über Stuttgart 21 lustig

Im Podcast „Schlag und fertig“ resümieren der Ex-Fußballer Jonas Hector und Comedian Köster den Super Bowl 2026. Die Halbzeitshow wird zur Vorlage für Spott über das Bahnprojekt.
Zu Beginn der aktuellen Folge des Podcasts „Schlag und fertig“ tauschen sich der Ex-Profifußballer Jonas Hector und der Comedian Fabian Köster über den Super Bowl 2026 aus. Der Sieg der Seattle Seahawks über die New England Patriots ist dabei nur eine Randnotiz, zentrales Thema ist die Halbzeitshow. Die beiden zeigen sich beeindruckt, wie schnell die riesige Kulisse auf dem Spielfeld auf- und gebaut wird. In diesem Zusammenhang kann sich Köster auch einen Seitenhieb in Richtung Stuttgart 21 nicht verkneifen.