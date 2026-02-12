Bad Bunny zur Eröffnung gefordert: Fabian Köster macht sich über Stuttgart 21 lustig

Im Podcast „Schlag und fertig“ resümieren der Ex-Fußballer Jonas Hector und Comedian Köster den Super Bowl 2026. Die Halbzeitshow wird zur Vorlage für Spott über das Bahnprojekt.

Zu Beginn der aktuellen Folge des Podcasts „Schlag und fertig“ tauschen sich der Ex-Profifußballer Jonas Hector und der Comedian Fabian Köster über den Super Bowl 2026 aus. Der Sieg der Seattle Seahawks über die New England Patriots ist dabei nur eine Randnotiz, zentrales Thema ist die Halbzeitshow. Die beiden zeigen sich beeindruckt, wie schnell die riesige Kulisse auf dem Spielfeld auf- und gebaut wird. In diesem Zusammenhang kann sich Köster auch einen Seitenhieb in Richtung Stuttgart 21 nicht verkneifen.

Bad Bunny soll auf schwäbisch singen „Ich fand das auch wieder beeindruckend, wie schnell die Kulisse hin- und hergeräumt wurde. Wenn wir die Leute, die da im Einsatz waren, für ein halbes Jahr nach Stuttgart schicken, an den Bahnhof. Dann ist der zack fertig“, sagt der 30-Jährige. „Wir brauchen da einfach mal die Leute mit der richtigen Mentalität.“ Der ehemalige Bundesliga-Spieler Hector schlägt zudem vor, dass der Latino-Megastar Bad Bunny, der beim Super Bowl in der Halbzeitpause auftrat, zum Abschluss der Bauarbeiten ein Konzert spielt. „Aber auf schwäbisch“, fügt Köster lachend hinzu.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Milliardenprojekt Spott und Häme über sich ergehen lassen muss. Der Comedian Fabian Rommel hatte sich im November bei seiner Show in der Liederhalle über Stuttgart 21 lustig gemacht. Wenige Tage zuvor wurde die Fertigstellung des Bauvorhabens erneut verschoben, ein Termin steht noch nicht fest. Unter anderem nahm er die Werbung für S21 aufs Korn, die in den langen Wegen zu den Gleisen zu lesen ist. Die Bahn verspreche, dass man nach Ulm künftig 13 Minuten sparen würde. „Das lese ich, während ich 15 Minuten durch diese Tunnel laufe. 13 Minuten! Das reicht nicht“, sagte er auf der Bühne. Zwei Jahre habe er dort schon verloren.

Auch in die App Komoot, die eigentlich zur Planung von Outdoor-Aktivitäten dient, haben es die Verbindungsgänge zwischen Schillerplatz und den Bahnsteigen bereits geschafft. Unter dem Namen „Fernwanderweg Stuttgarter Hbf“ ist der 3,2 Kilometer lange Rundkurs zu finden. Es wird empfohlen, neben guter Laune Wanderschuhe und Verpflegung mitzubringen. Matvii Dundal, der einen Instagram-Kanal zum Thema Bergsteigen betreibt, hat diese Ausrüstung nicht ausgereicht. Er hat sich im Januar in alpiner Montur samt Helm, Karabinern und Spitzhacke in die Fußgängertunnel vorgewagt.