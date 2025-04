Ein gemütlicher Gaststättenbesuch am Sonntagabend? Für die Gäste eines Bad Buchauer Lokals kam es anders. Der Wirt soll sie mit Flaschen und Porzellan beworfen haben.

Ein sturzbetrunkener Gastwirt soll in Bad Buchau (Kreis Biberach) auf seine Gäste losgegangen sein und Flaschen nach ihnen geworfen haben. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 47-Jährigen.

Der Mann soll am Sonntagabend in Rage geraten sein, weil zwei Frauen die Rechnung als zu teuer empfunden haben sollen. Er soll die beiden darauf aus dem Lokal geworfen haben. In der Folge soll er weitere Gäste angepöbelt, eine Porzellanschale vom Tresen sowie Flaschen nach ihnen geworfen haben und handgreiflich geworden sein. Verletzt wurden die Gäste durch die Würfe nicht.

Ein 30-jähriger Gast soll Pfefferspray versprüht haben, als der Wirt seine Gäste angegangen haben soll. Wegen des Sprays sollen die Anwesenden und der Wirt ins Freie geflüchtet sein, wo Polizeibeamte den Mann antrafen. Den Beamten zufolge war der torkelnde Mann derart betrunken, dass vor Ort kein Atemalkoholtest durchgeführt werden konnte. Er kam in eine Klinik.